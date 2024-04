Le ciel tunisien se couvrira progressivement de nuages passagers cet après-midi, qui deviendront plus denses sur les régions ouest du centre et du nord en fin de journée. Des pluies éparses sont attendues sur ces régions. Les pluies concerneront également localement les régions Est et pourront être temporairement orageuses durant la nuit.

Le vent soufflera du nord sur le nord et le centre du pays, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes et sur le sud, avec des phénomènes locaux de sable possibles. Le vent sera faible à modéré dans le reste du pays.

La mer sera très agitée dans le nord et agitée ailleurs.

Les températures maximales atteindront entre 17 et 22°C dans le nord, sur les hauteurs et près des côtes, et entre 26 et 32°C ailleurs. Elles pourront atteindre localement 34°C dans le sud.

En résumé, une soirée et une nuit avec des nuages, des averses possibles, un vent soutenu et une mer agitée.