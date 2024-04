Cérémonie d’ouverture du 32ème Mois du patrimoine au site archéologique de Sbeïtla

Le Mois du patrimoine organisé chaque année du 18 avril au 18 mai fêtera cette année sa 32ème édition sous le slogan ” Notre patrimoine … “Une vision se développe.. Une législation qui suit le rythme”.

Dans un communiqué publié, lundi, le ministère des Affaires culturelles a annoncé que la cérémonie d’ouverture, prévue ce jeudi 18 avril, aura lieu au site archéologique de Sbeïtla, près de Kasserine. Le Musée archéologique et ethnographique de Moknine, près de Monastir abritera la cérémonie de clôture, prévue le samedi 18 mai.

Notons que le site archéologique de Sbeïtla est sur la liste indicative de l’Unesco, depuis près de deux ans. Elaboré par l’Institut National du Patrimoine (INP), le dossier du site a été soumis, le jeudi 15 avril 2021, auprès du Centre mondial du patrimoine par la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l’Unesco. Ce site qui est l’un des sites les plus conservés du pays, présente de nombreux vestiges datant de l’époque byzantine, comme les églises, ou de l’époque romaine comme le forum, les thermes et le théâtre. Il renferme les vestiges de la ville antique de Sufetula Musuniorum (Sufetula des Musunii) fondée au cours du 3e quart du 1er siècle après J.C.

Le Musée archéologique et ethnographique de Moknine a été inauguré en 2006. Une partie de l’exposition fait fonction d’introduction au passé antique de la ville et de ses environs. La majeure partie du musée expose des collections se rapportant aux arts et traditions populaires. On y trouve des spécimens de la poterie commune tournée et modelée qui servaient pour la cuisine et l’emmagasinage de l’eau et des denrées liquides, céréales, épices et féculents. D’autres sections montrent divers habits traditionnels et bijoux féminins et masculins.

Cette manifestation qui couvrira toutes les régions de la république sera l’occasion de réfléchir aux moyens de développer le secteur du patrimoine et de relancer et valoriser le patrimoine local et régional, a fait savoir le ministère. L’accent sera également mis sur les moyens de réformer le cadre juridique régissant le secteur du patrimoine national en tenant compte des normes internationales en vigueur.

Le Mois du patrimoine est devenu non seulement un événement culturel ayant pour objectif principal de valoriser le patrimoine mais aussi une option stratégique pour évaluer et réglementer les politiques dans ce secteur, indique la même source.

Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de “Journée mondiale des monuments” (18 avril) alors que sa clôture avec la “Journée internationale des musées” (18 mai). Cet événement culturel est organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).