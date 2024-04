Trois collecteurs mandataires de l’Office des Céréales (Société Collecte de Céréales du NORD, les Grands Silos de Béja et le Centre Vaga de Collecte de Céréales) viennent de signer avec l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) des contrats qui permettront de toucher des milliers de céréaliculteurs afin de les aider à adopter des pratiques agricoles plus durables et résilientes a indiqué, vendredi, l’AICS.

Il s’agit d’un engagement financier supplémentaire d’environ 4,3 millions d’euros (l’équivalent de 14,5 millions de dinars), selon l’Agence Italienne. L’objectif étant de soutenir la transition vers une agriculture plus productive et durable et d’instaurer une sécurité alimentaire renforcée.

La signature de ces contrats s’inscrit dans le cadre “du programme ADAPT Céréales, financé par l’Union européenne (24,82 millions d’euros) et mis en œuvre par l’AICS en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Le programme ADAPT Céréales, vise à améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires en Tunisie, à travers la valorisation et le soutien d’une production céréalière durable, inclusive et résiliente”.

“ADAPT Céréales représente une réponse à l’urgence de stabilisation d’une filière stratégique pour la Tunisie, qui joue un rôle clé dans le développement du pays et qui assure l’alimentation de base pour toutes les couches de la population”.

En février dernier, des contrats d’une valeur totale d’environ 8,71 millions d’euros ont été signés entre quatre collecteurs mandataires de l’Office des Céréales (COSEM, SOSEM, CMA, et SSCC) et l’AICS. Couvrant les campagnes céréalières 2023/2024 et 2024/2025, ces contrats visant à soutenir plus de 3 000 céréaliculteurs tunisiens, avait fait savoir la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.