La coopération militaire entre la Tunisie et l’Italie et les préparatifs de la Commission militaire mixte ont été au centre de la rencontre tenue, lundi, entre le ministre de la Défense nationale Imed Memmich et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Cité dans un communiqué du département de la Défense, le ministre s’est félicité des relations historiques entre les deux pays, appelant à renforcer davantage la coopération militaire, en particulier dans le domaine de la formation.

Memmich a, également, plaidé pour l’amélioration de l’action commune en vue de sécuriser les frontières maritimes et faire face aux menaces qui mettent en péril la stabilité de la région, dont la migration irrégulière, le terrorisme et le crime organisé.

Fraîchement nommé, le diplomate italien s’est félicité du niveau de la coopération militaire entre les deux pays aussi bien au niveau bilatéral que multipartite.

Il a souligné que l’Italie est résolue à poursuivre l’action commune pour maintenir la sécurité et la stabilité en mer de la méditerranée.