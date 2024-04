Le grand rendez-vous du Jazz “Sicca Jazz” connu aussi par Siccaveneria, affiche son retour dans une neuvième édition qui se tiendra du 1er au 4 mai 2024, au Kef, ville berceau de ce festival depuis neuf années.

16 spectacles de cinq pays en l’occurrence, la Tunisie, la France, l’Autriche, le Royaume Uni et la Palestine sont au programme de l’édition 2024 qui se déploiera à la Kasbah, au centre des arts dramatiques et scéniques du Kef, à la place Boumakhlouf et à l’Institut de musique et de théâtre du Kef.

La Palestine marque sa présence à la cérémonie d’ouverture par la performance de l’artiste et dramaturge palestinien Hassan Kaoud “Maken”.

Au cœur de l’innovation, figurent cinq projets exclusifs mettant en lumière des talents émergents et des créations musicales inédites: “Sami El Loz”, “Yuma”, “Goltrah Sound System”, “Jasser Haj Yousef” et “Broua” de Lotfi Ziadi.

Nouveauté de l’édition 2024, Sicca Jazz déploie ses ailes jusqu’à Sfax pour une parenthèse musicale avec des concerts exclusifs et des performances intimistes, révélant l’essence même de l’art dans toute sa splendeur du 1er au 5 mai 2024.

Sicca Jazz à Sfax programme des spectacles exclusifs pour “Sami Ellouz”, “Yuma”, “Goltrah Sound System”, “Jasser Haj Youssef”, “Broua” de Lotfi Ziadi et “Sinouj” de Benjemy.

Des résidences artistiques seront organisées à partir du 18 et jusqu’au 30 avril à Dar Fatima-Tajerouine-El Kef, pour annoncer les sorties d’albums.

Au-delà des notes, Sicca Jazz propose à explorer des horizons culturels diversifiés avec des initiatives uniques telles que Sicca Jazz pour enfants, créant des ponts entre les générations, et Sicca Jazz – Exploration – offrant a une plongée au cœur de l’histoire du festival.

En parallèle, l’événement traditionnel “Mayou”, sera au programme mettant en avant une célébration culinaire qui transporte les papilles dans un voyage gustatif authentique au cœur de la Kasbah.