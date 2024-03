Traduit dans plus de 50 langues, le message de la Journée internationale du théâtre 2024 “L’Art c’est la Paix” rédigé par l’auteur dramatique et romancier norvégien, Jon Fosse, lauréat du prix Nobel de littérature 2023, a été traduit vers l’arabe par l’homme de Théâtre tunisien Anouar Chaafi, annonce dans un communiqué le Théâtre National Tunisien (TNT).

La soirée de célébration de cette journée demain 27 mars à la salle 4ème Art la Capitale, revêt ainsi une dimension particulière, ajoute la même source, avec la lecture du message international en mettant à l’honneur l’un des anciens directeurs du TNT, le célèbre metteur en scène Anouar Chaafi, qui a pris les rênes de cette institution théâtrale nationale durant la période 2012-2014.

Le parcours du metteur en scène Anouar Chaafi se dessine depuis 1988 après un diplôme de l’Institut supérieur des arts dramatiques (ISAD) avant de s’envoler à l’étranger où il a suivi des stages notamment en Allemagne pour se spécialiser dans le théâtre gestuel, avant de s’orienter vers le théâtre expérimental, devenu son genre de prédilection. Ainsi, il a créé la troupe de théâtre d’expérimentation à Médenine en 1989, avant le lancement du Festival national du théâtre expérimental en 1992, devenu un rendez-vous permanent inscrit sur la scène artistique tunisienne avec 26 éditions jusqu’à 2023.

Premier directeur fondateur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine en 2011, il a signé plus de vingt pièces dont les plus récentes “Cauchemar Einstein”, “Notes sur la bande de la mémoire” etc.

La soirée de célébration demain de la Journée internationale du théâtre sera marquée par le lancement de la manifestation annuelle “Tunis Théâtres du Monde” qui se poursuit dans sa deuxième édition jusqu’au 2 avril prochain.

L’ouverture de cette édition 2024 dont le regard est tourné vers Gaza, sera avec une œuvre théâtrale palestinienne « Le Métro de Gaza» produite par le Théâtre de la Liberté de Jénine et programmée pour une deuxième représentation le 29 du mois au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef.