La Tunisie a clôturé sa participation aux Jeux africains (2023+1), qui se sont achevés samedi soir dans la capitale ghanéenne, Accra, à la cinquième place au tableau final des médailles avec 88 médailles (22 or, 27 argent et 39 bronze).

Le taekwondo a remporté à lui seul 9 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze pour prendre la tête du classement, tout comme le judo, qui s’est également assuré la première place avec un total de 6 médailles d’or, 4 d’argent et 6 de bronze, et le tennis, qui a terminé premier avec 3 médailles d’or et 3 de bronze.

L’haltérophilie a rapporté le plus de médailles avec un total de 30 breloques (3 or, 11 argent et 16 bronze, ce qui la place en quatrième position.

Voici le classement final du tableau des médailles pour les dix premiers pays :

Pays Or Argent Bronze Total

1- Égypte 102 47 42 191

2- Nigeria 47 34 40 121

3- Afrique du Sud 32 32 32 42 106

4-Algérie 29 38 47 114

5-Tunisie 22 27 39 88

6-Ghana 19 29 20 68

7-Maroc 9 12 14 35

8-Éthiopie 9 8 5 22

9-Maroc 9 5 11 25

10-Kenya 8 8 21 37

La prochaine édition des Jeux Africains sera organisée par l’Egypte en 2027.