L’alternative de transférer les ferrailles des entreprises publiques de transport à la société Tunisienne de sidérurgie El Fouladh pour valorisation a été examinée, vendredi, en Conseil ministériel restreint (CMR), tenu au palais du gouvernement à la Kasbah et présidé par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Le CMR a décidé, à cet effet, l’élaboration d’un projet de décret visant à faciliter les procédures de ce transfert, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, a souligné la nécessité d’identifier, le plus tôt possible, des solutions permettant de restituer et de valoriser la ferraille abandonnée, dans le cadre d’une démarche d’économie circulaire.

Ont pris part à cette réunion, les ministres concernés et les présidents directeurs généraux de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), de la Société des transports de Tunis (Transtu) et de la société El Fouladh.