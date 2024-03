Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, jeudi, au siège du département, l’ambassadeur du Venezuela à Tunis, Carlos Feo, à l’occasion de la fin de sa mission.

Cette rencontre a permis au ministre de mettre en avant les relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays et de souligner l’importance de les renforcer et les diversifier davantage, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’accent a été aussi mis sur l’importance d’intensifier les échanges de visite entre les responsables de haut niveau et de renforcer les concertations sur les questions d’intérêt commun, dont en premier lieu la cause palestinienne.

Le ministre a souligné la convergence des positions des deux pays à l’égard de la cause palestinienne, réaffirmant le soutien de la Tunisie au droit du peuple palestinien à établir un état palestinien indépendant avec pour capitale Al Qods.

Pour sa part, l’ambassadeur du Venezuela a fait part de sa reconnaissance pour le soutien qu’il a reçu des autorités tunisiennes pendant son mandat en Tunisie.