La Semaine de la Critique a choisi la réalisatrice et actrice franco-tunisienne Hafsia Herzi pour figurer sur l’affiche de sa 63e édition. Cette section parallèle du Festival de Cannes dédiée aux premiers et seconds films, se tiendra à Cannes du 15 au 23 mai 2024.

« Sur l’affiche de cette 63e Semaine de la Critique, Hafsia Herzi échange un sourire et un regard avec Nina Meurisse, dans Le Ravissement, le premier film d’Iris Kaltenbäck », lit-on dans un communiqué publié, ce mercredi 20 mars, par la Semaine dans lequel elle dévoile l’affiche de sa prochaine édition.

« Hafsia Herzi nous attrape au cœur, nous attrape au cœur, sa sincérité nous transperce, sa générosité nous berce. Elle est une jeune femme profondément ancrée dans la vie, à la fois limpide et secrète, noble et frondeuse. », selon la même source.

La Semaine rend hommage à Hafsia Herzi et rappelle son premier film comme réalisatrice, « Tu mérites un amour » qui a été présenté en 2019 à la Semaine de Critique en séance spéciale. Inspiré du poème éponyme de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, « Tu mérites un amour » est un film totalement auto-produit qui a été applaudi par la critique.

La section cannoise décrit « le geste bouleversant d’une comédienne qui nous confie ses rêves les plus fous, le fruit de son combat, ses premiers pas en tant que cinéaste. » Ou comme l’écrit Frida Kahlo dans son poème : « Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu’il regarde dans tes yeux, qui ne s’ennuie jamais de lire tes expressions ».

Hafsia Herzi est une actrice et réalisatrice française d’origine tunisienne. Révélée en 2007 par La Graine et le mulet du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi fait ses premiers pas au cinéma en tant qu’actrice. Elle obtient pour ce rôle le prix Marcello Mastroianni à la mostra de venise, le césar du meilleure espoir féminin en 2008 ainsi que de nombreux prix d’interprétations dans le monde entier.

Parmi ses rôles pour le cinéma tunisien, elle a joué dans « les Secrets » de Raja Amari (2009), « L’amour des hommes » de Mehdi ben attia (2017) et dans deux autres films français de Abdellatif Kechiche, Mektoub, my love : canto uno, (2017) et “Mektoub, my love : intermezzo”, en 2019.

Après un premier court métrage en 2010 (Le Rodba), elle réalise deux longs métrages, “Tu mérites un amour” en 2019 et “Bonne mère” en 2020.

Depuis 63 ans, La Semaine de la Critique partage son amour du cinéma et conjugue l’avenir au présent en accompagnant les réalisateurs de courts et longs métrages qui offrent chaque année de nouvelles visions du monde qui les entoure.

Rappelons que la réalisatrice et scénariste tunisienne Kaouther Ben Hania était également à l’honneur à la Semaine de la Critique. Elle a présidé le Jury de sa 61ème édition organisée du 18 au 26 mai 2022, en marge de la 75e édition du Festival de Cannes.