Le nouvel ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a remis, mardi, les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar.

Il a fait part au nouvel ambassadeur de Turquie de la disponibilité du ministère à fournir toutes les conditions appropriées pour l’aider à s’acquitter de sa mission dans les meilleures conditions, tout lui souhaitant la bienvenue et lui exprimant ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses fonctions.

La réunion a également été l’occasion pour souligner l’excellence des liens historiques d’amitié qui lient les deux pays et réitérer l’engagement conjoint à les promouvoir et les enrichir davantage dans les domaines de la coopération et du partenariat, dans le respect mutuel des volontés des dirigeants et des peuples des deux pays, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.