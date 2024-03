Un spectacle de musique soufie de l’ensemble Abdullah Kaymak a été donné, lundi soir, à la Rachidia, à l’ouverture de la 9ème édition de « Tarnimet ».

Pour son premier spectacle en Tunisie, ce groupe unique ayant pris racine en Turquie, s’est produit avec la participation des étudiants de l’Institut de la Rachidia.

Sous la conduite du chanteur turc d’origine mauritanienne, Abdullah Kaymak, les cinq membres du groupe et les étudiants de la Rachidia, a donné une belle performance. Des sonorités soufies et spirituelles ont dominé la performance de cet artiste au style unique qui présente des chants à travers la méthode traditionnelle du “Meshk”, créant un mélange captivant de musique classique turque et soufie.

L’ensemble Abdullah Kaymak est composé de musiciens turcs et arabes. Le style de cette formation musicale mystique appelé “Meshk”, désigne une forme de musique continue qui fait l’éloge du divin à la fois par les paroles et la mélodie.

Habituellement, les chansons en “Meshk” sont bien connues et peuvent donc être chantées à la fois par les interprètes et le public, se déployant ainsi en une unité de groupe à plusieurs niveaux.

L’inspiration Abdullah Kaymak puise dans une expérience musicale mystique captivante, combinant des chants soufis connus et moins connus. Cette fusion de sonorités a été acquise par l’artiste lors de ses multiples voyages, à travers la Turquie, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et ses recherches dans un répertoire musical aussi riche que varié.

La première soirée de Tarnimet était un voyage dans la richesse du patrimoine musical mystique arabo-musulman et un mélange unique et magnifique qui reflète les liens culturels profondément enracinés entre la Tunisie et la Turquie.

Baptisée session “Cheikh Mohamed El Ouafi”, Tarnimet 2024 est dédiée à la mémoire d’une grande figure littéraire et illustre musicien qui a marqué de son empreinte les plus belles pages de l’histoire du répertoire tunisien du Malouf au dernier quart du XIXe siècle et le premier quart du XXème siècle.

Dix soirées avec une large variété d’expressions musicales tunisiennes sont au programme de cette édition ouverte à toutes les sonorités authentiques à travers des spectacles tunisiens et étrangers.

« Tarnimet » est un rendez-vous artistique ramadanesque qui se tient du 18 mars au 7 avril 2024, au cœur de la médina de Tunis.