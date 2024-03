Un Centre de formation dans les métiers de production et transformation laitière a été inauguré, vendredi, au sein du siège de l’Association Tunisienne du Festival des Fromages de Béja et de la Promotion du Patrimoine à Nefza.

Grâce à ce projet, environ 120 femmes et jeunes pourront bénéficier d’une formation substantielle chaque année et augmenter les opportunités d’emploi.

S’inscrivant dans le cadre du programme japonais « don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine », ce projet vise à aménager le local de l’association et à fournir les équipements nécessaires pour la formation aux techniques de transformation des produits laitiers, indique l’ambassade du Japon en Tunisie dans un communiqué.

L’objectif étant également d’améliorer la qualité et la diversification des produits, ce qui stabilisera les revenus des producteurs laitiers et contribuera au développement durable du secteur laitier de Béja.

Lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga a formulé le souhait de voir ce centre « donner de l’espoir aux femmes et aux jeunes et qu’ils deviendront tous les supporters des relations amicales entre le Japon et la Tunisie ».

Le Japon a mis en place le programme de « Don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine » afin de permettre à la société civile, telles que les organisations et les collectivités locales de pouvoir répondre rapidement et efficacement aux divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.

Depuis 1996, 139 projets dans le cadre de ce don ont été mis en œuvre dans toute la Tunisie et dans divers domaines, selon l’ambassade japonaise.