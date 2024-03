Le plafond de financement des entreprises citoyennes, dont la valeur actuelle est de 300 mille dinars, est en cours de révision, soit vers la hausse ou vers la suppression, a indiqué le Directeur Général de la Banque Tunisienne de Solidarité « BTS Bank », Khalifa Sboui .

Et de préciser dans une entrevue vidéo accordée à l’Agence TAP, que cette étape est importante pour créer davantage de ces entreprises, notamment avec l’appui du secteur bancaire et financier.

Sboui a affirmé qu’il existe une volonté des institutions de l’État à soutenir ces entreprises, à travers la création de structures spécialisées à l’instar du Secrétariat d’Etat chargé des entreprises citoyennes ce qui donne un signal fort quant à l’importance de cette catégorie d’entreprises en Tunisie.

Selon le responsable, l’année 2024 sera celle du lancement des entreprises citoyennes en Tunisie, notamment avec la diversification des initiatives et des contributions du secteur bancaire et des différentes structures et ministères.

Evoquant l’importance de la communication et de la sensibilisation pour simplifier le terme des entreprises citoyennes, Sboui a fait savoir que BTS a contribué à la première conférence régionale sur les entreprises citoyennes organisée, récemment, à Ben Arous en donnant un aperçu « sur les entreprises citoyennes et leur rôle économique ».

Il a, dans ce cadre, souligné la nécessité d’organiser d’autres événements de ce genre et d’organiser d’autres manifestations régionales dans les prochains mois.

Sur un autre volet, le DG de la « BTS Bank » a évoqué le rôle de l’Etat dans l’appui des entreprises citoyennes en accordant de nombreux avantages et exonérations fiscales pour une période pouvant aller jusqu’à 10 ans, ce qui constitue un facteur d’appui à même de garantir un bon départ pour ces entreprises.

Il a conclu que les structures de l’État et de nombreuses institutions, dont la « BTS Bank », ont élaboré des guides pour présenter les entreprises citoyennes en vue de simplifier l’information et le mode de création de ces dernières. De même, les agences de la « BTS Bank » et les bureaux de l’emploi sont chargés de présenter les informations aux parties intéressées.