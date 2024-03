Plus de 100 organismes, institutions financières et bailleurs de fonds internationaux sont attendus à la 7ème édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique “FITA 2024”, prévue à Tunis, les 11 et 12 juin 2024, a fait savoir, vendredi, le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC).

La conférence qui aura pour thème “Renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique” discutera de sujets cruciaux pour l’avenir du continent, en présence de plusieurs délégations gouvernementales, d’institutions panafricaines, de bailleurs de fonds internationaux et de dirigeants du secteur privé.

Cette 7ème édition verra notamment l’organisation de plusieurs évènements parallèles “side events” qui couvriront des sujets d’une importance capitale pour le développement du continent, à l’instar de la sécurité alimentaire, le défi énergétique, la coopération Afrique-Asie et Afrique-Europe, l’industrie 4.0, le financement, le défi climatique et les corridors logistiques en Afrique.

Elle représentera l’occasion pour les institutionnels et les opérateurs économiques de rencontrer les représentants de la finance internationale, les bailleurs de fonds et les fonds d’investissements, pour discuter des mécanismes financiers de relance de l’économie africaine, des outils de développement du commerce interafricain et des leviers nécessaires pour booster l’investissement.

FITA 2024 a pour objectifs de promouvoir la Tunisie en tant que destination d’investissement et de favoriser les discussions sectorielles en mettant l’accent sur des secteurs cruciaux pour la croissance économique du pays et du continent, tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, les TIC, les énergies renouvelables, la finance et le développement des infrastructures.

Elle a également pour objectifs de faciliter les rencontres interentreprises directes (B2B) et les opportunités de réseautage entre les chefs d’entreprise, les investisseurs, les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et les entrepreneurs africains.