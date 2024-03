Les moyens de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et le Japon, en particulier aux niveaux financier et technique, a été au centre d’une réunion tenue, mercredi, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sabïi, et l’ambassadeur du Japon, à Tunis,Takeshi Osuga, annonce une communiqué publié par le ministère de l’Économie et de la Planification.

Les deux parties ont évoqué le programme d’actions pour la période à venir, outre l’évolution de la coopération financière, notamment, au niveau de la contribution au financement de certains projets dans un certain nombre de secteurs vitaux, tels que l’énergie, le dessalement de l’eau de mer, la mobilisation des ressources en eau et des barrages, ainsi que le soutien aux programmes de protection sociale.

La réunion a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les moyens de stimuler les investissements japonais en Tunisie, en particulier dans les secteurs prometteurs et à forte valeur ajoutée.

Ouerghi Sabïi et Osuga ont mis l’accent sur l’importance d’accélérer le rythme du parachèvement du cadre juridique y afférent, comme l’Accord sur la fiscalité non double imposition et la Convention sur la garantie et la protection des investissements entre les deux pays, qui donnent un signal positif et fort à la communauté des affaires et de l’investissement au Japon et en Tunisie, pour établir des partenariats fructueux et réaliser des investissements servant les intérêts communs, précise le même communiqué.