Le ciel tunisien offrira un mélange de soleil et de nuages ce mardi 14 mars. Le nord et le centre du pays connaîtront quelques passages nuageux, tandis que le sud profitera d’un ciel partiellement nuageux.

Le vent soufflera faiblement à modérément de l’est, avec des vitesses variant entre 15 et 30 km/h. La mer sera peu agitée à moutonneuse dans la zone de Serrat et le golfe de Gabès.

Températures en légère hausse :

Les températures seront en légère hausse ce mardi, avec des maximales comprises entre 18 et 23 °C dans le nord, les hauteurs et les zones côtières est. Elles atteindront entre 23 et 27 °C dans le reste du pays.