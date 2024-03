«ijeni», la startup tunisienne, révolutionne le monde des services en lançant sa plateforme web et mobile multi services, la plateforme de services numéro 1 en Tunisie. Une solution innovante pour simplifier l’accès aux services locaux de qualité pour les particuliers et les entreprises.

Cette initiative novatrice vise à mettre en relation des prestataires de services locaux avec des particuliers et des entreprises ayant des besoins spécifiques.

Le projet s’insère dans un contexte où il est de plus en plus difficile de trouver un prestataire de services fiable et de qualité. « ijeni » s’est donc donné pour mission de transformer l’industrie des services à la demande en Tunisie dans une optique de devenir la plateforme de référence. Pour ce faire, elle permet aux clients de trouver facilement et rapidement des prestataires qualifiés tout en offrant une expérience utilisateur optimale et en respectant des normes de sécurité strictes.

À travers cette plateforme, «iIjeni » contribue non seulement à la croissance économique de la Tunisie en créant de l’emploi et en encourageant l’entrepreneuriat local, mais s’engage également à garantir la satisfaction des clients en fournissant un service client réactif et à la hauteur de leurs attentes.

La particularité de la plateforme « ijeni » réside dans sa capacité à trouver n’importe quel prestataire de services dans n’importe quel domaine selon le besoin du client. Plus de 11000 prestataires à travers toute la Tunisie offrent une variété de services allant de la plomberie aux services de nettoyage et de jardinage aux services de beauté et de bien-être, en passant par les services de santé et de travaux.

Safi Negra, Co-Founder et CEO de « ijeni » s’est félicité de l’évolution de la startup et de la visibilité atteinte auprès des clients. Il a souligné les efforts de l’équipe de jeunes motivés et expérimentés opérant sur le projet. « Notre vision chez « ijeni » est de maintenir notre engagement envers la satisfaction client et la simplification des services. Nous croyons fermement que chaque interaction avec nos clients est une opportunité de créer de la valeur et de forger des relations durables. Notre objectif est de maintenir un niveau de service exceptionnel. Pour l’avenir, nous envisageons d’étendre nos ailes à l’international », a-t-il indiqué.

Avec son engagement à garantir une expérience utilisateur optimale et des normes de sécurité strictes, « ijeni » ouvre la voie à une nouvelle ère dans le secteur des services à la demande en Tunisie.