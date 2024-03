L’ambassade des états unis d’Amérique (USA) en Tunisie a lancé vendredi un projet visant l’autonomisation économique des femmes travaillant dans le secteur de l’agriculture dans 4 gouvernorats en Tunisie (Béja, Jendouba, Sousse et Nabeul) en vue de fournir l’aide à 12 coopératives agricoles féminines.

“L’ambassadeur américain Joey Hood a présidé le lancement de ce projet, en concrétisation de l’engagement du gouvernement américain visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes travaillant dans le secteur agriculture en Tunisie”, a souligné l’ambassade des USA en Tunisie dans un communiqué, dont une copie est parvenue vendredi à l’agence TAP.

Selon le même communiqué, Hood a précisé que ce projet s’appuie sur plusieurs axes dans le but de fournir les stratégies techniques, pionnières et innovantes en matière de traitement des changements climatiques, de consolider la rentabilité et de renforcer la sécurité alimentaire.

Selon l’ambassade des USA, ce projet est composé de la formation technique, du renforcement des compétences et des équipements durables, précisant que le nombre des bénéficiaires devra atteindre 200 femmes rurales travaillant dans le secteur agricole.

Il permettra aussi de développer les capacités des femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat, de renforcer la valeur de production, d’accroitre les revenus des femmes agricoles et de leur permettre de bénéficier de nouvelles opportunités d’emploi.

L’ambassadeur américain a affirmé que ce projet est en harmonie avec le rôle fondamental de la femme agricole en Tunisie, notant que son lancement coïncide avec la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année.

Il a indiqué que l’histoire de la Tunisie a été marquée par les nombreuses réalisations accomplies en matière de promotion de la femme dans les domaines de l’entreprenariat, des sciences et des mathématiques, saluant l’adhésion des 12 représentantes des coopératives féminine, qui ont assisté à la cérémonie de lancement de ce projet.

A noter que ce projet intitulé “WAGES” bénéficie d’un financement de 2,1 millions de dollars. Il sera exécuté sur une période de 36 mois par la société Deloitte, en partenariat avec les organisations locales.