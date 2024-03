Attijari bank, partenaire historique d’Injaz Tunisie, est fière de féliciter l’équipe tunisienne “Supclay” pour son sacre lors de la finale de la compétition “Injaz Al Arab” qui s’est déroulée du 17 au 20 février au Qatar.

Composée d’étudiants de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, l’équipe Supclay a remporté le titre de meilleure jeune entreprise de la région MENA, s’illustrant par son projet innovant et son esprit entrepreneurial exemplaire.

La victoire de l’équipe Supclay est une source de fierté nationale et une consécration du talent et du potentiel des jeunes tunisiens. Ce sacre retentissant à l’échelle du monde arabe est une source d’inspiration pour la future génération d’entrepreneurs et confirme l’importance de l’accompagnement et du soutien dont ils ont besoin pour concrétiser leurs ambitions.