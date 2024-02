Ooredoo Tunisie a participé au WebSummit de Doha en tant que partenaire de la délégation des startups tunisiennes. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie a eu l’honneur d’assister à cet événement aux côtés du Ministre des Technologies de la Communication, M. Nizar Ben Neji. Ils ont tous deux activement échangé avec les startups tunisiennes présentes lors de ce sommet technologique mondial.

Ooredoo réaffirme son engagement à soutenir et à enrichir l’écosystème des startups et de l’entrepreneuriat. L’entreprise continuera à encourager les talents et à promouvoir le développement du progrès technologique et de l’innovation en Tunisie et à l’international.

La participation d’Ooredoo au WebSummit de Doha a été une occasion précieuse de rencontrer des startups prometteuses et de discuter des dernières tendances du secteur technologique. L’entreprise est convaincue que l’innovation est la clé du progrès et continuera à jouer un rôle actif dans le développement de l’économie numérique en Tunisie et dans la région.