Après une première expérience avec des enfants de la Bande de Ghaza évacués en Tunisie, le Théâtre National Tunisien (TNT) a accueilli le vendredi 23 février à la salle 4ème art un groupe de mineurs délinquants placés dans des centres de rééducation ainsi que des enfants des villages SOS Gammarth et Siliana le samedi 24 février pour assister à la comédie musicale « Le Livre d’Aladin » de Mohamed Mokhtar Louzir.

Placée sous le signe «Nos enfants, Nos Espoirs », cette initiative lancée par le TNT s’inscrit, selon le directeur général du théâtre national tunisien, Moez Mrabet, dans le cadre de la consécration du principe constitutionnel garantissant le droit de chacun à la culture, au delà les différences et des aléas de la vie.

C’était la première fois que des enfants des centres de rééducation assistent à un spectacle extra-muros en compagnies de leurs parents. Cinq groupes d’enfants admis dans les centres correctionnels d’El Mourouj, d’El Mghira, de Medjaz El Beb et de Sidi El-Heni étaient présents pour la comédie musicale « Le Livre d’Aladin », accompagnés des membres de leurs familles et d’un certain nombre de responsables du ministère des Affaires culturelles et de la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation. Témoin du pouvoir de l’art comme acte de résistance et de réconfort, cette expérience humaine a permis d’offrir quelques instants de bonheur pour une catégorie sociale fragile à plus d’un titre.

« De telles activités culturelles et artistiques s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Justice dans le but de consacrer au mieux la dimension éducative et humanitaire et à entourer les enfants grâce à la culture et l’art, et ce, à travers un certain nombre de programmes éducatifs, pédagogiques et de formation afin qu’il soit possible de les réintégrer, par les moyens les plus souples et efficients” informe un communiqué du TNT.

Autour des valeurs de l’amour qui triomphe de la haine, la représentation « Le Livre d’Aladin » produite par le TNT mêlant magie et réalisme, est une comédie musicale inspirée de la célèbre histoire « Aladin et la lampe magique » des « Contes des Mille et Une Nuits ».