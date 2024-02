“La Journée internationale des musées 2024 s’apprête à débuter avec un thème captivant qui met en lumière le rôle central des musées dans l’éducation et la recherche”, a annoncé lundi, le Conseil International des Musées (ICOM).

Le thème de cette année, “Les musées pour l’éducation et la recherche”, vise à souligner l’importance des musées en tant qu’institutions éducatives dynamiques favorisant l’apprentissage, la découverte et la compréhension culturelle, peut-on lire dans la newsletter de l’Icom.

Célébrée le 18 mai, la Journée internationale des musées a été instituée par l’ICOM en 1977 pour sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société. Les musées tunisiens célèbrent chaque année la Journée internationale des musées qui “fédère de plus en plus de musées à travers le monde”, comme l’a souligné l’ICOM dans son communiqué.

Gabor Palotai (Gabor Palotai Design), célèbre pour sa philosophie du design d’avant-garde récompensée par de nombreux prix, a mis à profit ses prouesses artistiques pour créer une affiche visuellement frappante et conceptuellement profonde qui résume l’essence du thème. L’affiche, qui se détache sur un fond noir sophistiqué, représente le “M” emblématique du musée dans différentes couleurs vives, symbolisant le large éventail de connaissances que les musées transmettent au monde. Cette composition abstraite est une métaphore visuelle de l’immense réservoir d’informations qu’abritent les musées et qui ne demande qu’à être exploré et partagé.

Chaque année depuis 2020, la Journée internationale des musées soutient un ensemble d’objectifs issus des Objectifs de développement durable des Nations unies. En 2024, l’ICOM concentrera ses activités divers objectifs dont l’Éducation de qualité, l’industrie, l’innovation et l’infrastructure. Pour la JIM 2024, l’ICOM invite les gens à repenser l’éducation et à imaginer un avenir où le partage des connaissances transcende les barrières, où l’innovation s’allie à la tradition.

Pour plus d’informations sur la Journée internationale des musées 2024, les spécialistes et les professionnels du secteur du patrimoine peuvent visiter le site : imd.icom.museum

