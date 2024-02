Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, mercredi, avec ses homologues mauritanien et éthiopien et ce, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 44e session du Conseil exécutif de l’Union Africaine.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, “le ministre a tenu à féliciter son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk, pour la confiance accordée par la région Afrique du Nord et les Etats membres à la présidence de la Mauritanie de l’Union Africaine, au titre de l’année 2024”, réitérant, à cet égard, “le soutien et l’accueil favorable de la Tunisie à cette décision”.

Les deux parties ont, également, passé en revue “la profondeur des liens historiques” entre les deux pays et ont souligné “leur engagement mutuel à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, de manière à répondre aux aspirations et intérêts des deux peuples frères”.

Le ministère des Affaires étrangères a, par ailleurs, félicité son homologue éthiopien Taye Atske Sélassié pour sa nouvelle nomination à la tête de la diplomatie éthiopienne et lui a adressé une invitation pour effectuer une visite de travail en Tunisie.

Les deux ministres ont également exprimé leur volonté commune de promouvoir davantage la concertation politique entre les deux pays, soulignant la nécessité de mettre à profit toutes les opportunités de la coopération bilatérale et de convoquer la Commission Mixte dans les meilleurs délais..

Outre les questions bilatérales, la rencontre a été l’occasion pour les deux ministres d’échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères préside la délégation tunisienne à la 44ème session du Conseil exécutif de l’Union Africaine à Addis-Abeba, du 14 et 15 février 2024, et ce, dans le cadre des préparatifs de la 37e session de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tiendra les 17 et 18 février.