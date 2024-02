Tunisia Africa Business Council (TABC) organise, du 12 au 15 février 2024, une mission multisectorielle au Bénin, en partenariat avec le Groupement des entreprises tunisiennes exerçant dans l’activité des services numériques (Get’IT) et le groupement d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du bâtiment et de la construction (Tunisia Building Partners).

Organisée en étroite coordination avec la chambre de commerce et d’industrie du Bénin, l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations et le Conseil National du Patronat du Bénin, cette mission constitue une véritable occasion pour les professionnels tunisiens, de nouer des relations économiques, d’établir des partenariats et d’identifier des opportunités d’affaires.

Il convient de rappeler que le Bénin, qui bénéficie d’une position géographique stratégique (à proximité du plus grand marché du continent le Nigeria), est parvenu à enregistrer, en 2022, une croissance économique de 7,4%, la plus élevée de sa région.

Par ailleurs, le gouvernement béninois s’est engagé à créer un environnement favorable aux investissements, à travers la mise en place d’un code des investissements attractif.