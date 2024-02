L’Office National de l’Huile (ONH) a dévoilé la liste de 20 marques lauréates du prix pour la meilleure huile d’olive extra vierge, lors de sa 7ème édition, après le lancement des séances de dégustations des échantillons en début de cette semaine.

L’ONH a publié la liste des vainqueurs des médailles d’or, d’argent, de bronze et de quatrièmes et cinquièmes médailles dans les catégories “fruité mûr”, “fruité vert léger”, “fruité vert moyen” et “fruité vert intense”.

Les médailles d’or pour les différentes variétés sont “Singaris”, “Adonis”, “Umm El Jannah ” et “Hines”.

La liste des lauréats, selon les variétés et les classements, comprend les variétés et les entreprises, sachant que les échantillons participants ont atteint 95 échantillons.

L’ONH a annoncé en novembre 2023 le démarrage de la réception des dossiers des candidatures pour la 7ème édition du concours pour la meilleure huile d’olive extra vierge pour la saison 2023-2024 et l’ouverture de la participation pour les producteurs individuels, associations de producteurs et entreprises d’emballage et de conditionnement.

Ce concours intervient à un moment où l’huile d’olive tunisienne a été distinguée à l’échelle internationale en 2023, notamment après son obtention de 211 médailles, dans divers concours internationaux d’huile d’olive, organisés en Europe, en Amérique et en Asie, pour la meilleure huile d’olive extra vierge.

Selon les données publiées par le ministère de l’Industrie le 12 janvier 2024, 52 entreprises tunisiennes ont remporté des médailles dans 33 concours internationaux pour la meilleure huile d’olive vierge.