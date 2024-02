Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont augmenté de près de 60% en janvier en glissement annuel, totalisant 675,2 milliards de roubles (environ 7,4 milliards de dollars) contre 425,5 milliards de roubles (environ 4,6 milliards de dollars) l’année précédente, a annoncé, lundi, le ministère russe des Finances.

En termes mensuels, les recettes fiscales ont baissé et se sont élevées à 675,2 milliards de roubles en janvier 2024, contre 970 milliards de roubles (environ 10,6 milliards de dollars) en décembre 2023, selon les données du ministère.

Les taxes sur la production et l’exportation de pétrole et de condensat de gaz (les droits d’exportation et la taxe sur l’extraction minière) ont rapporté 770,8 milliards de roubles (environ 8,4 milliards de dollars) à l’État en 2023, soit 88% de plus qu’un an plus tôt, ajoute-on.

Dans le même temps, la taxe sur l’extraction minière et les droits d’exportation sur le gaz ont augmenté de 50% en janvier 2024, s’élevant à 173,3 milliards de roubles (1,9 milliard de dollars), contre 115,5 milliards de roubles (1,2 milliard de dollars) un an plus tôt.

Dans ses précédentes prévisions, publiées en octobre, le ministère tablait sur une hausse de 30% des revenus russes provenant des exportations de pétrole en 2024.

Les recettes russes provenant des ventes de pétrole et de gaz devraient passer de 91 milliards de dollars en 2023 à 118,2 milliards de dollars l’année prochaine, en hausse de 30%, avait indiqué le département dans ses “Principales orientations des politiques budgétaires, fiscales et douanières pour 2024 et pour la période de planification 2025 et 2026”.

Les revenus pétro-gaziers devraient également représenter 6,4% du Produit intérieur brut (PIB) russe en 2024, contre 5,3% au cours de l’année écoulée, avait précisé la même source, qui s’attend à des revenus de 121,3 milliards de dollars en 2025 et de 117,1 milliards en 2026.