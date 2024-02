La finale de la Coupe du monde masculine 2026 de football, disputée par 48 équipes et co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, se déroulera à New York le 19 juillet, a annoncé la Fifa dimanche.

La cérémonie et le match d’ouverture auront lieu dans l’historique stade Azteca de Mexico le 11 juin.

Le MetLife Stadium, hôte des équipes de football américain des New York Jets et Giants, situé précisément à East Rutherford dans le New Jersey (à l’ouest de Manhattan), a été préféré à Dallas et Los Angeles, autres villes pressenties pour accueillir la finale.

Le stade Azteca est le premier stade de l’histoire à avoir les honneurs de l’ouverture de la compétition pour la troisième fois, après 1970 et 1986, éditions qui aboutirent respectivement, dans la même enceinte, aux sacres du Brésil de Pelé et de l’Argentine de Maradona.

Le Canada jouera son premier match à Toronto le 12 juin et les Etats-Unis à Los Angeles au SoFi Stadium le même jour, avant de jouer à Seattle, a annoncé la Fifa par la voix de Gianni Infantino.

Le match pour la 3e place aura lieu à Miami, où se produit depuis l’an passé la superstar Lionel Messi à l’Inter Miami.

Il est déjà attendu lors de la Copa America, disputée cette année aux Etats-Unis du 20 juin au 16 juillet, sorte de “pré-mondial”.