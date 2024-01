Le tennisman tunisien Aziz Dougaz a été élu meilleur joueur de l’année 2023 à l’occasion de la 10e édition de “la nuit des trophées”, organisée samedi par la Fédération tunisienne de tennis (FTT), en présence du président de la Confédération africaine du jeu, Tarek Chérif et d’une pléiade de représentants du ministère de la jeunesse et du sport.

A cette occasion, la présidente de la FTT, Salma Mouelhi a, dans son allocution d’ouverture annoncé la signature de contrats avec l’élite tunisienne du tennis dans les différentes catégories.

Elle a, également, souligné l’importance de promouvoir l’infrastructure propre à la discipline dans toutes les régions et les gouvernorats du pays, de manière à favoriser la formation de futurs champions capables de représenter la Tunisie à l’échelle internationale.

Mouelhi a qualifié la saison sportive écoulée de “réussie” de par les résultats obtenus dans toutes les catégories et de la qualité de l’organisation des tournois locaux et internationaux, à l’instar de l’Open des jasmins dans sa 2e édition à Monastir et qui a vu la participations des stars du tennis mondial.

Pour sa part, le président de la CFT, Tarek Cherif a estimé que le tennis tunisien s’est frayé un chemin vers l’international, exhortant les parents à encourager leurs enfants à la pratique du tennis.

Il a, de ce fait, mis l’accent sur le rôle dévolu aux clubs dans l’encadrement des jeunes joueurs et joueuses, ainsi que sur l’importance de l’appui des sponsors.

Voici la liste des lauréats: