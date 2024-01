Une exposition d’art “oeuforique” sera organisée du 27 janvier au 11 février 2024 à la librairie culturel Gammarth.

Les recettes de cette exposition seront versées à l’association tunisienne des villages d’enfants SOS, a déclaré, vendredi à la TAP, le président de cette association, Achraf Saiidi.

Il a fait savoir qu’une centaine d’artistes participeront à cette exposition pour célébrer l’art et la littérature. Chaque artiste a déployé sa créativité sur un support imposé : un œuf en bois massif de 30 cm qui devient un objet de collection signé, une œuvre d’art à part entière. Chaque œuvre aura son propre prix fixé par l’artiste en accord avec la librairie Culturel.

Saiidi a précisé que la valeur financière des œuvres d’art est estimée à 200 mille dinars.

Il a souligné que les villages d’enfants “SOS” comptent 2500 enfants et jeunes et 207 employés (cadres administratifs, éducateurs et ouvriers).