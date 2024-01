La Corée du Sud a continué à connaître une diminution naturelle de sa population en novembre, alors que les décès sont restés supérieurs aux naissances, ont montré ce mercredi des données de Statistique Corée (KOSTAT). Un total de 17.531 bébés sont nés en novembre, en baisse de 7,6% par rapport à l’année dernière, selon les données.

Le dernier chiffre marque le plus faible nombre pour un mois de novembre depuis que l’agence a commencé à compiler les données concernées en 1981. Le nombre de décès, quant à lui, a augmenté de 0,3% au cours de la période à 30.255, entraînant une baisse naturelle de la population de 12.724. La Corée du Sud a rapporté sa première diminution naturelle de la population en 2019 et la tendance s’est poursuivie pendant 49 mois consécutifs.

Pour les 11 premiers mois de 2023, le nombre de nouveau-nés s’est élevé à 213.572, en baisse de 8,1% par rapport à l’année dernière, marquant le plus faible nombre pour la période citée. La société sud-coréenne connaît une baisse de son taux de natalité alors que beaucoup de jeunes personnes reportent le mariage ou renoncent à se marier et d’avoir des bébés sur fond d’incertitudes économiques, de bond des prix de l’immobilier et de changement des normes sociales. Le nombre de mariages en novembre, par ailleurs, a diminué de 4,4% à 16.695. Celui des divorces a atteint 7.923, en baisse de 6,8%.