Chronologie des principaux faits économiques enregistrés en Tunisie au cours du mois de juillet 2023.

-5 juil : Le taux d’inflation s’est replié légèrement, à 9,3% en juin 2023, contre 9,6% au mois de mai, indique un communiqué publié le 5 juillet 2023, par l’INS, sur “l’Indice des prix à la consommation pour le mois de juin 2023”.

-7 juil : Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche propose un nouveau projet de décret relatif à l’exploitation des eaux usées traitées, dans le cadre de la lutte contre la pénurie de l’eau et l’appui de l’économie circulaire.

-9 juil : La Tunisie enregistre le 8 juillet après-midi, vers 15h.38, son premier pic de consommation électrique de l’été (4363 mégawatts), en raison de l’utilisation simultanée des climatiseurs, a indiqué dimanche 9 juillet ; à l’Agence TAP, le directeur de la coopération et de la communication à la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG), Mounir Ghabri.

-10 juil : La Tunisie et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont signé, le 10 juillet, à Barcelone (Espagne), un accord de financement d’une valeur de 40 millions d’euros (l’équivalent de 132 millions de dinars) pour la construction de 80 écoles primaires modernes réparties sur différentes régions de la République, selon le ministère de l’Economie et de la Planification.

-11 juil : La Banque Européenne d’Investissement (BEI) accorde un financement de 12 millions d’euros (l’équivalent de 40 millions de dinars) à l’institution tunisienne de microfinance ” Enda Tamweel “. Le contrat de financement a été signé entre les deux parties, le 11 juillet, à Barcelone, en marge de la conférence ” BEI MED 2023 “.

– De nouvelles mesures urgentes visant à améliorer l’approvisionnement du marché en céréales et dérivés sont annoncées, à l’issue d’une séance de travail présidée à la Kasbah. Parmi les décisions prises à l’issue de cette réunion tenue le 11 juillet 2023, figurent l’accroissement des quantités mensuelles distribuées par l’Office des céréales, à 70 mille quintaux de blé tendre et à 50 mille tonnes de blé dur et l’augmentation du rythme de distribution des céréales auprès des minoteries, ainsi que des farines et de semoules.

-12 juil : Le déficit commercial s’est allégé pour s’établir à -8686,9 MD à fin juin 2023, contre -11 775,5 MD durant le premier semestre de 2022. Le taux de couverture a gagné 7,6 points, par rapport à la même période de l’année 2022 à 78,3%, selon le bulletin de l’INS, sur le “Commerce Extérieur aux prix courants, Juin 2023”.

-17 juil : La Tunisie et l’Union européenne ont signé, le 16 juillet 2023, au Palais de Carthage, un Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global qui comporte cinq volets à savoir : Stabilité macro-économique/ /Economie et commerce/ /Transition énergétique verte/ /Migration et mobilité/ /Rapprochement entre les peuples

-19 juil : La Tunisie a exporté, le 17 juillet 2023, la première cargaison de résine vers le Cameroun, sous le régime de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a annoncé le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX). Le dédouanement de cette cargaison qui comporte 60 tonnes de résine d’une valeur de 90 mille euros (environ 204 mille dinars), a été effectué par l’institution camerounaise du “Port Autonome de Kribi” (PAK).

– Un accord de prêt d’un montant global de 87,1 millions de dollars (l’équivalent de 267,56 millions de dinars) pour le financement du projet d’appui au développement inclusif et durable de la filière céréalière (PADIFIC) a été signé, le 19 juillet, à Tunis, par l’ancien ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied et la directrice générale adjointe du bureau régional de l’Afrique du Nord de la BAD, Malinne Blomberg.

-20 juil : Une convention de prêt à conditions préférentielles de 400 millions de dollars ( environ 1200 MD) et de don d’une valeur de 100 millions de dollars ( environ 300 MD) destinés à appuyer le budget de l’Etat a été signée, le 20 juillet, entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

– La Tunisie a enregistré, le 20 juillet, un 3ème pic record de consommation d’électricité, à cause d’une utilisation intensive de la climatisation, ce qui a mené la STEG à adopter le délestage électrique périodique dans quelques régions, en vue d’alléger la charge sur le réseau et éviter les grandes coupures d’électricité.

Cette hausse de la consommation d’électricité est due à une vague de chaleur, sans précédent, enregistrée dans le pays.

-27 juil : Le président de la République Kais Saied a souligné, le 27 juillet, au palais du gouvernement à la Kasbah, l’impératif de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la classification de boulangeries en vigueur depuis 2011.