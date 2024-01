Le temps sera marqué cette nuit par des nuages passagers au Nord et au Centre, et peu de nuages au Sud, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures oscilleront la nuit, entre 7 et 11 degrés sur les hauteurs et dans le Sud, et entre 12 et 16 degrés dans le reste des régions.

Le vent du secteur Ouest soufflera relativement fort prés des côtes Nord et sur les hauteurs, et faibles à modérés sur le reste des régions.