Netflix s’associe à la WWE pour une expérience de catch en direct

La plateforme américaine de streaming Netflix a annoncé, mardi, avoir conclu un accord de 10 ans avec la World Wrestling Entertainment, société spécialisée dans l’organisation de combats de catch, pour la diffusion en direct de l’émission Raw.

L’accord est une énorme victoire pour Netflix qui obtient ainsi les droits de diffusion de l’une des émissions phares du diffuseur USA Network.

L’accord, évalué à plus de 5 milliards de dollars, représente un changement sismique pour l’industrie du divertissement alors qu’elle passe de la télévision linéaire au streaming.

C’est également une énorme victoire pour TKO Group Holdings, Inc., la société formée par Endeavour qui a fusionné la WWE et l’UFC.

Les actions de TKO ont grimpé de 20% à plus de 90 dollars par action au début des échanges boursiers à New York, tandis que les actions de Netflix ont légèrement augmenté. À partir de janvier prochain, l’émission sera diffusée en direct par Netflix aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Amérique latine et dans d’autres pays, ont indiqué les sociétés dans un communiqué conjoint.

Dans le cadre de cet accord, Netflix diffusera aussi les émissions de la WWE en dehors des États-Unis, y compris SmackDown, WrestleMania et NXT.

Les événements SummerSlam et Royal Rumble de la WWE, ainsi que ses documentaires, séries originales et projets à venir seront également disponibles sur Netflix à partir de 2025.