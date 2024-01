Trois matchs au programme de la journée, avec l’Algérie et le Burkina Faso à 15h, la Mauritanie et l’Angola à 18h pour le compte du Groupe D.

En fin de soirée le match attendu de la Tunisie face au Mali, un match important pour la Tunisie pour la suite de la compétition. Le Mali a terminé le 1er match en tête du Groupe avec 3 points en compagnie de la Namibie.

Pour le sélectionneur de l’équipe de Tunisie, Jalel kadri, “Nous nous sommes déconnectés du monde extérieur et nous voulons nous concentrer sur la tâche à accomplir. Nous connaissons l’enjeu et savons que tout autre résultat qu’une victoire signifie notre fin dans la compétition. Nous avons identifié nos erreurs et nous travaillons dur pour qu’elles ne se reproduisent plus”, a assuré le sélectionneur.

Pour Eric Chelle, le sélectionneur, de l’équipe du Mali; “Ils (l’équipe de Tunisie) sont prêts à tout pour obtenir un résultat. Nous allons les attendre et voir ce qu’ils ont à offrir. Nous allons être prudents et voir ce qu’ils ont à offrir. Nous allons jouer la transition et attendre qu’ils viennent à nous”, a déclaré Chelle.

Où regarder les matchs de la journée du samedi 20 janvier 2024:

