Le 2ème match du Groupe B s’est terminé par une large victoire du Cap-Vert 3 à 0 face au Mozambique.

Dans le Groupe C, le Sénégal, tenant du titre, a fini par remporter le match face au Cameroun 3-1.

Dans la soirée et toujours dans le Groupe C la Guinée a fini par l’emporter 1-0 face à la Gambie.

