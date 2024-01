La 22ème édition du Festival de la chanson tunisienne se tiendra du 20 au 23 mars 2024, a annoncé l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles (ENPFMCA).

Organisé en partenariat avec le théâtre de l’Opéra, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM-Ennejma Ezzahra) et la direction de musique et de danse, sous la supervision du ministère des affaires culturelles, le festival se tiendra dans une édition exceptionnelle placée autour du thème “la résistance palestinienne”.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 23 février 2024, informe un communiqué de l’ENPFMCA.