La 5ème édition du forum méditerranéen de l’eau se tiendra, du 5 au 7 février prochain, à Tunis, à l’initiative de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et de l’Institut de Méditerranéen de l’Eau (IME).

Organisé sous l’égide du Conseil Mondial de l’Eau et le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, sous le thème “Ensemble pour une sobriété hydrique partagée”, ce forum constitue une étape phare du processus préparatoire pour le Forum mondial de l’eau prévu du 18 au 24 mai 2024 à Bali, en Indonésie.

Ce conclave se veut être une plateforme d’échange et de consolidation du savoir-faire et des expériences dans le domaine de l’eau en Méditerranée pouvant apporter des solutions innovantes et des réponses, tout en prenant en considération la situation de sècheresse qui sévit dans la région méditerranéenne depuis plusieurs années, selon les organisateurs.

L’objectif étant de réunir les principaux acteurs de la communauté méditerranéenne de l’eau et de fournir des solutions innovantes pour l’évolution des besoins en eau et de mettre en place un environnement de dialogue propice à l’élaboration d’une stratégie équitable pour une gestion durable des ressources en eau en Méditerranée.

Ce forum entend contribuer à faire de l’eau une priorité politique aux niveau mondial, régional et national.

La dernière édition du forum méditerranéen de l’eau s’est tenue, à Malte, en 2021. Elle avait pour thème “Gestion de l’eau dans la région méditerranéenne : défis et opportunités”

Les ressources nationales en eau disponibles représentent actuellement, seulement 420 m3 par an et par habitant, ce qui fait de la Tunisie, l’un des pays au monde qui se retrouvent en situation de stress hydrique, selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La demande nationale en eau devrait augmenter de 38 % en 2050, selon la même source, alors que les ressources hydriques devraient continuer à baisser pour atteindre un déficit de 28 %.