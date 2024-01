Le dernier match, comptant pour la 2ème journée du Groupe B, se jouera à partir de 15h entre le Cap-Vert leader du groupe et le Mozambique.

On pourra ensuite suivre les deux matchs du groupe C avec le favori de la compétition et le détenteur de la Coupe, le Sénégal qui fera face au Cameroun.

Pour Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, : « C’était important d’entrer dans la compétition avec une victoire, ce qui encourage les joueurs. Nous sommes prêts pour le deuxième match contre une équipe forte, et nous nous y sommes bien préparés. Le Cameroun nous le connaissons bien et c’est une équipe africaine forte. Le Cameroun reste le Cameroun. Notre match contre eux n’est pas une revanche»

En soirée on pourra suivre la rencontre entre la Guinée et la Gambie.

Où regarder les matchs de la journée du vendredi 19 janvier 2024:

