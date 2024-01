“Forsaken” de Aziz Shennawy : un film qui dénonce la situation des migrants subsahariens

Le réalisateur Aziz Shennawy présente son nouveau film “Forsaken” qui est distribué à l’international par le studio panarabe indépendant basé au Caire ‘Mad Solutions’.

Forsaken (“Echkara wel bhar” titre en arabe) est un court-métrage de fiction (14′) qui fera sa sortie courant 2024. Ce deuxième film de Aziz Shennawy explore la question l’immigration illégale et des droits de l’Homme. Ces thèmatiques sont autour ” de l’humanité et de l’empathie face à la peur et à l’autre “, a déclaré le scénariste et réalisateur à l’agence TAP.

“Forsaken” est actuellement en tournée dans les festivals internationaux. En 2023, il a été sélectionné en compétition officielle dans la section internationale de la 40ème édition du Festival international du court-métrage de Téhéran et présenté sous le label “Short Film Market Picks” du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand qui offre une meilleure visibilité pour des films du monde entier.

“Forsaken” est produit en 2023 par Genuine for Films and Entertainment, Hypnos Pictures et S.V.P. Ce Drame est écrit et réalisé par Aziz Shennawy, avec Hatem Nechi en tant que Directeur de la Photographie, Amor Kerkeni au montage et Ahmed Maalaoui au son.

Le casting est composé de Kmar Ben Soltane, dans le rôle principal, et Ibrahim Fezzani (Adama). Les thèmes de l’humanité et des droits de l’Homme sont abordés à travers l’histoire d’une jeune tunisienne, Mariem. ” Ses vacances prennent une tournure inattendue lorsqu’elle découvre le corps d’un subsaharien noyé, la forçant à confronter ses préjugés et ses biais pour prendre une décision qui changera le cours de sa vie “.

Le tournage du film avait eu lieu en hiver à Ras Jebel (Bizerte). Aziz Shennawy revient sur les conditions de tournage qui a été une expérience époustouflante, malgré la fatigue, le froid, et le défi de travailler sous les assauts incessants des vagues.”

Ecrit “avant les événements survenus à Zarzis en 2023 où des manifestants revendiquaient la recherche des cadavres de leurs proches, ce court-métrage se fait l’écho de la situation des migrants subsahariens fuyant la misère”. Le réalisateur dit chercher “non pas à victimiser, mais plutôt à attirer l’attention sur cette réalité”.

Ce projet est le fruit d’une collaboration de toute l’équipe, notamment le producteur Tarek Marouani qui selon le réalisateur “a non seulement cru en cette histoire, mais a également déployé tous les moyens nécessaires pour concrétiser ce film”. Il a encore mentionné la productrice Dorra Bouchoucha pour ” son soutien indéfectible qui a été la pierre angulaire de notre succès”, a-t-il affirmé.

Dans ses films, ce jeune réalisateur formé dans les Ecoles de cinéma tunisienne, canadienne et belge, adopte un style de narration qui privilégie la créativité et la maitrise des outils cinématographiques.

Présenté en première tunisienne aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC), dans la section Regard sur le cinéma tunisien, son premier film, -Korrinty (23′) tourné dans la banlieue nord de Tunis durant le confinement-, jamais été présenté au public tunisien, en 2020, explore les thèmes de la consommation de drogue, de la dépression, de la confiance en soi et des conséquences de nos choix, même les plus petits.

Ce film a eu 20 prix et plus de 65 sélections dans plusieurs festivals internationaux, notamment aux Independant Shorts Awards (ISA) de l’IMDb qui présentent des films jugés selon des normes d’évaluation assez élevées. Malgré les multiples distinctions à l’étranger, ce premier film est toujours interdit de projection en salles en Tunisie, affirme le réalisateur.

Aziz Shennawy est en train de préparer son premier long-métrage. Le réalisateur renouvelle la collaboration avec Tarek Marouani et sa compagnie “Geniune for films and Entertainment” qui a produit “Forsaken”.