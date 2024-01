La météo en Tunisie s’annonce nuageuse et ventée ce samedi 13 janvier. Les nuages seront parfois denses dans le nord du pays, avec un risque de quelques averses. Le vent sera relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 10 et 16 °C dans le nord et les hauteurs, et entre 16 et 20 °C ailleurs.