L’élaboration d’une application informatique a été lancée récemment par l’Office du Commerce de Tunisie (OCT), pour fixer les quotas et les critères d’octroi et de distribution des produits importés, notamment le café, a indiqué le Président directeur général de l’Office Haythem Zenad.

L’objectif de cette plateforme est de contribuer à mieux renforcer la transparence des opérations de distribution, son contrôle, et de garantir une concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques.

La ministre du commerce et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb a appelé, lors d’une visite effectuée vendredi à l’OCT à former, en urgence, une équipe de travail commune, qui regroupe des représentants des services du ministère et de l’Office. Cette équipe aura pour mission l’accomplissement et le suivi de cette application, qui devra être prête au début du mois prochain, selon un communiqué publié vendredi par le ministère du Commerce.

La ministre a autorisé le lancement d’un recensement général des différents opérateurs ayant des transactions avec l’Office et la, mise à jour de leurs données.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la visite effectuée jeudi le président de la République, Kais Saïed au siège de l’Office du Commerce de Tunisie, et de la concrétisation des différentes recommandations issues de cette visite.

La ministre a souligné le rôle important de l’office en matière d’approvisionnement du marché, en produits de base et sensibles, et de garantie de la sécurité alimentaire.

Elle a souligné que l’Office est un établissement national, mettant l’accent sur le devoir de préserver sa pérennité et identifier des solutions permettant de développer ses missions et d’accroitre son rendement.

Elle a appelé le PDG de l’Office à assurer le suivi, avec le plus grand sérieux des dossiers évoqués par le Chef de l’Etat, à œuvrer immédiatement à purger cet établissement des éléments qui ont été affectés en dehors des cadres légaux ou ceux ayant ont commis des violations ou sont impliqués dans des pratiques illégales, et ayant entravé le travail de l’Office.

Le président de la République, Kais Saïed a insisté, jeudi, lors d’une visite effectuée au siège de l’Office du Commerce de Tunisie, sur l’impératif de demander des comptes et d’appliquer la loi à l’encontre de toute personne impliquée dans le gaspillage de l’argent public.