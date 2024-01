Après avoir été présenté dans les grands festivals à Venise, Londres et en Arabie Saoudite, le long-métrage fiction “Behind the Mountains” (Par-delà les montagnes) de Mohamed Ben Attia sera présenté en avant-première le samedi 13 janvier 2024 au cinéma Pathé, en présence de l’équipe du film.

(Oura el jbel, titre en arabe) écrit et réalisé par Mohamed Ben Attia, a été récompensé lors de la 34ème édition du festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France), par le Prix de la presse.

“Par-delà les Montagnes”, troisième long-métrage de Ben Attia, après “Inhebek Hedi” (2016) et “Weldi” (2018), a fait sa première mondiale à la 80ème Mostra de Venise 2023, dans la section Orizzonti.

Parmi les principaux acteurs au casting de cette coproduction 2023 (Tunisie, France, Belgique, Arabie Saoudite, Qatar), figurent Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek.

La direction de la photographie a été confiée au Belge Frédéric Noirhomme alors que la musique est l’oeuvre du Français Olivier Marguerit qui est auteur-compositeur-interprète, musicien, multi-instrumentiste et arrangeur.

Synopsis : Après avoir écopé de quatre ans de prison pour avoir saccagé son lieu de travail, Rafik n’a qu’une idée en tête, retrouver sa femme et son fils, les emmener loin pour leur montrer ce qu’il a découvert : son don de s’envoler. Devant l’incrédulité de sa femme et la résistance de sa belle-famille, Rafik fait irruption à l’école et Kidnappe son fils. Pendant leur cavale, ils font la connaissance d’un berger et se réfugient dans une maison à la campagne. Là, tout s’emballe.