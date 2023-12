Des œuvres de Strauss, Ponchielli, Verdi, Offenbach, … seront au rendez-vous au Théâtre municipal de Tunis, le lundi 1er Janvier 2024 pour le traditionnel concert du Nouvel an, une tradition introduite, depuis 2013 par Hafedh Makni et le Carthage Symphony Orchestra (CSO), choeur et orchestre, pour partager avec les mélomanes un moment musical où se mêleront les valses et danses viennoises aux Musiques des quatre coins du monde.

Le concert sera donné à deux reprises à 16H00 et à 20H00. Maestro Hafedh Makni et Mourad Gaâloul, chef de chœur, ont concocté cette année des œuvres du grand répertoire classique, romantique, arabe et musiques du monde.

Les musiciens et choristes du CSO interprèteront des oeuvres de Strauss (valses, polkas et marches), Tchaikovsky, Ponchielli, Verdi, Mozart et Offenbach mais aussi des musiques du monde : arabe, française, espagnole, italienne, latino américaine.

Lors du 1er concert (celui de 16h), le choeur d’enfants du Boulevard des Arts chantera la paix et l’amour espérant que l’année 2024 apportera la paix à tous les enfants du monde.