Le nombre de réservations hôtelières dans la zone touristique Djerba-Zarzis (Gouvernorat de Médenine) pour les fêtes de fin d’année, a atteint jusqu’à présent 10.000 réservations, a indiqué, jeudi à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi.

Ce chiffre est sur courbe ascendante dans la région où les estimations des professionnels du secteur tablent sur un nombre de réservations oscillant entre 12.500 et 13 mille, a-t-il ajouté, précisant que le taux d’occupation dans les unités hôtelières de la région s’élèvera à 60%, un taux dont la portée équivaut à celui enregistré lors de la saison dernière, selon le responsable.

D’après la même source, les opérations de contrôle des unités touristiques, notamment, les hôtels, les restaurants et les parcs d’attractions, se poursuivent dans la région et ce dans le cadre d’un programme de surveillance lancé début décembre courant et qui vise à faire respecter les règles d’hygiène et la qualité des services, et à préserver l’attractivité et la notoriété de la destination Djerba-Zarzis.

Pour rappel, le nombre d’arrivées touristiques dans la zone touristique Djerba-Zarzis depuis le début de l’année 2023 et jusqu’au 20 décembre courant, a atteint un million 110 mille visiteurs, soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’année dernière, de même que le nombre de nuitées passées ayant avoisiné 6 millions et 350 mille nuitées, soit une hausse de 24%.