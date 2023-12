La France est gravement préoccupée par l’annonce des autorités israéliennes d’une intensification et d’une prolongation des combats à Gaza, alors que les bombardements systématiques ont encore fait de très nombreuses victimes civiles ces derniers jours. La France réitère avec force son appel à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu.

Le cadre du droit international humanitaire impose en tout temps et en tous lieux des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution pour épargner les civils. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie de la population civile à Gaza.

Dans ce contexte, la France salue l’adoption de la résolution 2720 par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 22 décembre dernier, qui souligne notamment l’urgence d’acheminer davantage d’aide humanitaire aux populations civiles de Gaza.

Conformément à celle-ci, nous appelons Israël à faciliter l’acheminement de l’aide dans l’ensemble de la bande de Gaza et à prendre des mesures urgentes pour garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entraves.

Le recours à l’ensemble des voies d’accès et de circulation doit être facilité, y compris à travers la mise en service intégrale et urgente du point de passage de Kerem Shalom alors que les quantités très insuffisantes d’aide entrant à Gaza depuis presque deux mois provoquent une situation sanitaire et humanitaire dramatique pour les populations civiles qui souffrent notamment de sous-alimentation voire de famine et d’absence d’accès aux soins pour les blessés et les malades.