Le Maghreb est une région riche en ressources énergétiques, notamment le gaz naturel et le pétrole. L’Algérie et l’Égypte sont les principaux pays producteurs de la région, mais la Mauritanie est sur le point de devenir un acteur majeur grâce à la découverte de réserves de gaz naturel colossales.

La Mauritanie possède deux gisements gaziers majeurs : le champ Bir Allah, situé dans les eaux territoriales mauritaniennes, et le champ Grand Tortue Ahmeyim, partagé avec le Sénégal. Les réserves combinées de ces deux gisements sont estimées à plus de 3.100 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui placerait la Mauritanie au quatrième rang des producteurs de gaz d’Afrique.

La production de gaz du champ Grand Tortue Ahmeyim devrait débuter en 2024. Les exportations de gaz liquéfié de la Mauritanie pourraient atteindre 2,5 millions de tonnes par an.

L’impact de ces découvertes sur l’économie mauritanienne pourrait être transformateur. La Mauritanie pourrait dynamiser son économie, créer des emplois et favoriser un cycle de croissance et de développement durable.

Cependant, la Mauritanie ne se repose pas uniquement sur les ressources fossiles. Le gouvernement envisage également de développer des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien.

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, M. NanY Ould Chroukha, a affirmé que “la Mauritanie poursuit un processus stratégique pour exploiter son potentiel de gaz naturel, ainsi que pour développer des projets de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert, conformément aux critères d’une transition énergétique juste, équitable et sûre”, selon l’AMI.