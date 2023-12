Anghami a annoncé aujourd’hui les résultats préliminaires de son troisième trimestre 2023. La société a enregistré une croissance solide par rapport à la même période en 2022. Voici un aperçu des faits marquants :

Croissance des abonnés de 17% par rapport à l’année précédente, atteignant 1,73 million au 30 septembre 2023

Augmentation de 8% du chiffre d'affaires ajusté pour les 9 mois se terminant le 30 septembre 2023, atteignant 30 millions de dollars

Marge brute pour les 9 mois se terminant le 30 septembre 2023, passée à 22%, une amélioration significative comparée à 12% sur la même période en 2022

Anghami a sécurisé un investissement stratégique de 5 millions de dollars de la part de SRMG, évaluant la société à 2,5 dollars par action. De plus, Anghami a signé un accord majeur avec OSN Group, prévoyant un investissement en numéraire pouvant aller jusqu’à 50 millions de dollars et valorisant la société à 3,65 dollars par action.

La collaboration exclusive avec Amr Diab, incluant la sortie de son nouvel album “Makanak” le 28 décembre 2023 et une tournée de concerts exclusifs, ainsi que d’autres transactions stratégiques, positionnent Anghami en tant que leader du streaming de musique et de vidéo au Moyen-Orient et en Afrique.