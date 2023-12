Les participants à la conférence-débat sur “la réalité et les défis du handisport de haut niveau en Tunisie”, organisée mercredi par l’agence TAP à l’occasion de la Journée de la presse sportive, ont appelé les autorités nationales et civiles à améliorer la situation des sportifs handicapés, à répondre à leurs besoins fondamentaux que ce soient physiques, techniques, psychologiques et sociaux et à multiplier leur participation aux événements sportifs locaux et étrangers. La conférence qui a mis en lumière la réalité des athlètes handisports d’élite, en présence de représentants du Comité national paralympique tunisien, du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Affaires sociales et des professionnels des médias, a également souligné la nécessité d’aider ces athlètes à relever leurs défis en leur apportant un soutien financier et logistique et leur offrant des opportunités d’améliorer leurs performances.

Les participants ont également souligné la nécessité de bien communiquer avec les sportifs à besoins spécifiques afin de définir leurs préférences et de mieux les adapter à leurs potentiels, ce qui nécessite l’élaboration de programmes sportifs spéciaux de réadaptation. Ils ont également mis l’accent sur l’importance de l’accompagnement sanitaire et psychologique des athlètes d’élite, tout en renforçant l’encadrement et la sensibilisation à ce propos, afin de leur réunir les meilleures conditions de succès.

La nécessité d’améliorer l’infrastructure sportive destinée aux athlètes handisports de haut niveau a été également soulignée par les participants qui ont appelé à la création de davantage d’espaces bien équipés et plus adaptés à leurs besoins afin de leur offrir des conditions de travail de manière scientifique et étudiée.

Ils ont par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de réfléchir à l’après-retraite des athlètes et de les accompagner tout au long de leur carrière sportive de manière à leur garantir les moyens d’une vie décente.

Les interventions ont également porté sur l’importance de développer et de diversifier les activités sportives spécialisées qui répondent aux besoins des athlètes handicapés, même si certaines spécialités nécessitent de grandes ressources financières, comme le basket-ball sur chaises. Un appel a été, à ce propos, lancé aux associations, aux structures gouvernementales et au secteur privé, pour soutenir financièrement le handisport de haut niveau et pour fournir des équipements et des espaces sportifs appropriés.

Un spécialiste en marketing a évoqué, à cette occasion, la nécessité d’accorder plus d’attention à l’image du handisport, de créer un climat social adapté à leurs spécificités et d’intensifier les efforts d’éducation et de sensibilisation à la question du handicap pour aider les athlètes à besoins spécifiques à participer à la vie sociale et aux activités sportives.