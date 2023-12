Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive a enregistré, au mois de novembre 2023, une hausse de 71%, passant de 14002 D/ tonne à 23974D/tonne, selon les données publiées par l’Office National de l’Huile (ONH).

De même, les recettes des exportations de l’huile d’olive tunisienne ont légèrement augmenté pour se situer, en novembre 2023, à 241 millions de dinars (MD) contre 240 MD, en novembre 2022.

Par contre, le volume des exportations de l’huile d’olive a atteint, en novembre 2023, 10053 tonnes enregistrant une baisse de 41,5 % par rapport à la même période de l’année 2022.

D’après l’ONH, la Tunisie prévoit une production d’environ 1,05 million de tonnes d’olives permettant 210 mille tonnes d’huile.

Les prix de l’olive ont augmenté de 48%, au cours de la 1ère semaine du mois de décembre 2023, par rapport à la même période de la saison 2022-2023, a fait savoir la même source.

Au cours de la 1ère semaine du mois de décembre, le prix d’un kilogramme d’olive dans les gouvernorats oscille entre 2000 et 5400 millimes.

Durant la même période de la saison précédente, les prix ont oscillé entre 1500 et 3200 millimes par kg, dans les gouvernorats du Nord et entre 1500 et 3600 au Centre-est, entre 1200 et 3800 au Centre-ouest, et entre 1800 et 3200 millimes /kg au Sud.